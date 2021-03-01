Иосиф Пригожин о шоу «Маска»: «Шел по коридору в костюме Ананаса и думал, что умру»

Алексей Вольцев

Новый выпуск шоу «Маска» на НТВ закончился шокирующе. Когда герой Ананаса снял маску, зрители потеряли дар речи, увидев Иосифа. Что говорить о Валерии, которая будучи в жюри, даже не заподозрила мужа. Продюсер, едва оправившийся от тяжелой формы ковида, рассказал «NewsTes.ruу», с чем столкнулся на съемках.

Пригожин успел выйти на сцену аж три раза. И, действительно, смог удивить, особенно собственную супругу. «А ты говорила, что не умею хранить секреты!» — засмеялся он, наблюдая реакцию Валерии. Певица в этот момент просто беспомощно открывала рот и не могла поверить собственным глазам. Тут же Иосиф добавил, что песню «Я тебя люблю» он посвятил именно ей.

Мало, кто сейчас помнит, но на заре карьеры, в конце 80-х, Иосиф выступал как сольный исполнитель. Он даже выпустил кассету с собственными треками, правда, оставил это дело, так как не нашел свой образ. Может быть, нужно было просто попробовать наряд Ананаса?

Шутки шутками, а ведь буквально недавно продюсер находился на грани жизни и смерти: в Дубае он подхватил британский штамм ковида, 8 дней провел на кислороде, заново учился дышать... К счастью, настолько оправился, что на съемках «Маски», находясь под тяжелым костюмом, даже умудрялся прыгать не хуже Димы Билана. Чего ему это стоило, и как он скрыл тайну от жены, Пригожин рассказал «NewsTes.ruу».

стархитПомню, мы 15 февраля общались, и вы еще говорили с трудом. Как вам вообще удалось сняться в шоу?Я ведь согласился участвовать еще 30 октября. А санкции — 10 миллионов за разглашение тайны, не мог, чтобы семейный бюджет пострадал. Первую песню записал еще в декабре, до отъезда в Дубай. Попросил сделать это заранее, мол, вдруг заболею, — как предчувствовал. Когда вернулся в Москву 7-го февраля, после тяжелейшего ковида, на следующий день даже встать с кровати не мог, не то, что куда-то ехать. Даже созванивался с организаторами, мол, наверно, не получится. Но я очень ответственный человек — любое дело довожу до конца, иначе, считаю, что зря потратил время. Такой принцип. Вопрос был не в том, чтоб совершить подвиг, просто не хотел никого подвести. Может, это и явилось катализатором к такому оперативному выздоровлению. Первый номер, безусловно, дался тяжело, мучительно.стархитЛекарства были при вас? Скорая, наверно, дежурила?Да, принимаю таблетки по расписанию каждый день. Самостоятельно подняться на второй этаж не мог — тащили под руки ассистенты и те, кто был рядом. Но в целом мне тогда повезло — хореографы быстро показали, что я должен делать, плюс на съемку доставили прямо под мой выход на сцену. Под маской, конечно, задыхался — продюсеры предупредили: «Иосиф, если будет плохо, сразу говори!» У меня и в ухе была связь, и в микрофон мог сообщить, что, ребята, больше не могу. Помню, как очень долго шел по коридору, все было мокрое, думал, умру.стархитКак вам вообще врачи разрешили такое?Ни с кем это не обсуждал. Но дубайские медики рекомендовали вылетать в Россию не раньше 17 февраля. Лера возмущалась, почему я отбываю с ней — 7-го. Но объяснил, что больше не хочу там сидеть, тем более одному совсем нерадостно. Когда лежал в больнице последние пару дней, в какой-то момент размышлял, кто же будет Ананасом вместо меня…стархитК третьему эфиру стало проще все переносить, получается?Наоборот, он скорее был самым сложным. Потому что мне пришлось ждать после выступления номинацию, сидеть в этом громоздком душном костюме. Никаких вентиляторов внутри головы нет, я дышал там как собака. Ко всему прочему, на первой записи мне было легче из-за веса — я сильно поправился за последние пару недель. Одышка же идет не только от больных легких.стархитМногие, кстати, обратили на это внимание — что Ананас немного видоизменился…После выписки из больницы, я сразу начал кушать как зверь. Гормональные препараты провоцируют неконтролируемый аппетит. Ты даже представить себе не можешь, сколько я ем! Лера ругается даже. 12 кг, сброшенные во время лечения, уже почти ко мне вернулось. Сейчас вешу больше, чем до пандемии — 98-99 кг. Поэтому на первом выступлении я еще худенький, меня даже со спортсменом сравнивали, на втором – потолще, на третьем — еще шире. Ананас созрел!стархитКак вы умудрялись скрывать от жены?Каждое утро в 9 утра я отправлялся в больницу, в частную клинику на Сахарова — гелем дышал, пользовался барокамерой. Поэтому никак не мог вызвать подозрения у Леры. В первый день наснимал всяких видео-фото, и периодически отсылал ей, что вот, дорогая, я отдыхаю, спать ложусь. А сам приехал, выступил и в пять утра уже ждал ее обратно со съемок. Она еще как-то говорит мне: «Ананас вообще самая некрасивая маска!» Друзья, оперные звезды, вообще советовали: «Йося, постарайся дома тоже петь. Когда резонатор работает — это лучший тренажер для легких!» Но я не мог, иначе дал бы подсказку, поэтому репетировал на «Мосфильме» потихонечку. Под предлогом, что на работу, на процедуры… Конкретно усыпил бдительность жены.стархитЛегко давалось петь? Вы же когда-то это делали…Поскольку я записывал весь репертуар Носкова еще с 90-го года, знаю все песни наизусть. «Я тебя люблю» для третьего выпуска была моим выбором. Знал, что посвящу ее Валерии. Записали же мы много треков, на разных языках. На студии, причем, нет лифта, нужно подниматься пешком на третий этаж. Минут 20 я, наверно, карабкался каждый раз. Записывал сразу по несколько, чтобы лишний раз с этим подъемом не мучиться. Кашлял, хрипел. Ребята-звукорежиссеры были в шоке.стархитКогда смотрели «Маску» с близкими, никто, получается, даже на сотую долю не заподозрил?Тут еще другой момент. К нам в гости приезжали Арсений с женой и дочкой. И все они, извиняюсь за выражение, хаяли Ананас. Всем участникам в принципе перемывали косточки. Костюм, к слову, не выбирал — меня просто увидели вот в таком образе. Тут либо играешь, либо нет. В песне «Я тебя люблю» я, наверно, и проявляюсь голосом. Но Лера не могла что-то подумать, так как я даже дома по коридору до спальни шел с одышкой.стархитЧто Валерия вообще сказала после, за кадром не ругалась?Отметила, что спел круто. Костя Цзю, на которого ставили, так точно бы не исполнил. Но, понятно, у нее был шок. Сказала: «Чувствую себя обманутой». До пяти утра сегодня не спала. Под винтовкой меня же никто не тащил на программу, это было мое решение. Лера, думаю, поняла, что я благодаря этому выздоравливал быстрее. Выпуск жена, кстати, смотрела у мамы. Когда та увидела кто в Ананасе, чуть не упала в обморок, говорит: «Почему вы мне не сказали? У меня давление подскочило!» И моя мама тоже была в шоке.стархитКто еще из коллег смотрел и оценил розыгрыш?Коля Носков сразу прислал смайлики восхищения. Величайшая Аня Нетребко с Юсифом Эйвазовым написали. Все порадовались, сказали, что я поднял им настроение.стархитНе обидно, что рано закончилась карьера в шоу?Нет, все вовремя, рад, что именно так. Мне же все равно еще тяжеловато, слабость. Балаклаву всегда выжимали после записи, меня вытирали полотенцами, ничего полезного для здоровья тут нет. Но могу сказать, что все, кто под маской — герои. Я изначально не шел туда побеждать. Умею посмеяться над собой, знаю себе цену, у меня нет пафоса, апломба, не переоцениваю самого себя, как некоторые. Так же и Лера. Я легко подписываюсь на какие-то вещи, с юмором отношусь. Надо чувствовать себя на земле. Если смог удивить зрителей, поднять им настроение, рад быть просто частью этого праздника.