Испытания российского лекарства от коронавируса Мир-19 на людях начнутся в марте

Вадим Карасев

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Первая фаза клинических испытаний отечественного лекарства от коронавируса прямого действия «Мир-19» будет завершена к середине марта. После этого начнется второй этап, в котором примут участие добровольцы. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

По ее словам, 30 декабря организация получила разрешение на проведение клинических испытаний, их начали после Нового года. «Но с учетом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей», — сказала Скворцова.

Она отметила, что в основе работы препарата лежит применение микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса. Глава ФМБА заверила, что микроРНК абсолютно безопасны для человека, не влияют на его геном и иммунитет. При этом они эффективно поражают инфекцию и предотвращают осложнения, в том числе пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что в России создано несколько новых медикаментов от коронавируса, которые блокируют размножение вируса и сейчас проходят клинические испытания. Также в стране одобрены три препарата от COVID-19: «Фавипиравир», импортный и отечественный «Ремдесивир».