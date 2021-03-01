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Италия погрязла в рекордных долгах

Италия погрязла в рекордных долгахФото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Италия погрязла в рекордных долгах на фоне пандемии коронавируса, разразившейся в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики (Istat), пишет РИА Новости.

По итогам кризисного года государственный долг страны увеличился до 155,6 процента ВВП (2,569 триллиона евро). Для сравнения, в 2019 году показатель был на уровне 134,6 процента ВВП.

Также статистическое ведомство зафиксировало рекордное сокращение ВВП страны. По данным Istat, показатель в прошлом году упал до 1,651 триллиона евро. Снижение его ВВП составило за год 8,9 процента.

Ранее сообщалось, что с рекордной за 100 лет долговой нагрузкой столкнулась экономика Испании. Госдолг страны по итогам 2020 года увеличился до 1,311 триллиона евро и составил 117,1 процента ВВП. Это худший показатель с 1902 года, свидетельствуют данные центробанка королевства. До этого стало известно, что с самым серьезным за 300 лет спадом экономики столкнулась Великобритания. Прошлый год стал худшим с точки зрения падения ВВП с 1709 года.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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