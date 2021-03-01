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Избивала и выставляла на мороз. Возлюбленная Данко обвинила няню в жестоком обращении к ее сыну

Избивала и выставляла на мороз. Возлюбленная Данко обвинила няню в жестоком обращении к ее сыну

Мария Силуянова воспитывает сына Руслана и старается обеспечить ему достойные условия жизни. Недавно блондинка переехала в просторный дом, а также наняла в помощь няню, которая присматривала в отсутствие родительницы за ребенком. Однако в последнее время женщина стала замечать, что мальчик часто плачет и жалуется на жестокое обращение.


Избранница Данко негодует: четырехлетний Руслан, который раньше отличался веселым нравом, превратился в зажатого и вечно испуганного ребенка. Блондинка считает, что во всем виновата новая няня Алла Поздеева, мол, у женщины весьма сомнительные методы воспитания.

«Он стал часто плакать, говорил: «Не зови больше эту тетю», — вспоминала Мария. — Однажды она при мне дала ребенку сильный подзатыльник. Я пришла в ярость и ударила ее в ответ. После провела с Аллой беседу. Какое-то время все было нормально, пока сын не перестал спать на своей подушке. Он бросал ее с криками: «Няня меня этим давила!».

Пугающие рассказы мальчика заставили Силуянову установить по всему дому скрытые камеры. Так ей удалось заполучить доказательства жестокого обращения со своим сыном. Кадры, на которых оказались запечатлены самые настоящие издевательства, шокировали звездную маму, ведь няня не только ругала Руслана за непослушание, но называла его «маленьким дебилом», таскала за ноги, била, а также выставляла на балкон в легкой одежде — и это в минусовую температуру!

После обвинений в свой адрес, прозвучавших в студии Первого канала, Поздеева набралась наглости и сама накинулась на Марию. Она заявила, что страдает от истерик нанимательницы, а порой даже получает от нее добрую порцию тумаков.

«Вы не хотите показать другое видео, на котором она издевается надо мной? С первых дней работы у Марии я поняла, что ребенок невоспитанный, огрызается, дерется, плюется, говорит плохие слова, причем с подачи Маши. Она не раз просила сына, чтобы тот называл меня нищенкой, прислугой, швырял в меня предметы. Я ребенка била не сильно и только в целях воспитания», — делилась женщина в студии шоу «На самом деле».

Впрочем, 32-летняя блондинка отрицать свои выходки по отношению к обслуживающему персоналу не стала. Силуянова заявила, что действительно позволяла себе грубить и издеваться над Аллой. «Я бросала в нее предметы, наносила удары. Была свидетелем, как сын плюется в нее, но он и в меня может плюнуть. Он еще маленький и может все себе позволить», — откровенничала невеста Данко.

Полиграфолог Роман Устюжанин подтвердил, что блондинка науськивала ребенка против няни и поощряла его агрессивное поведение. Однако эксперт не стал оправдывать поведение Поздеевой, а шалости Руслана объяснил простым желанием привлечь внимание матери, которая погружена в личные заботы.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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