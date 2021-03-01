Избившие музыканта «Машины времени» объяснили свой поступок

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Мужчины, избившие музыканта групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского, объяснили свой поступок. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Один из задержанных рассказал, что его брат подошел к машине трубача, попросил о помощи, а тот ему грубо ответил. По его словам, музыкант якобы вышел из своего автомобиля, а нападавшие подумали, что он пьян, и начали бить его.

Второй задержанный утверждает, что у Дитковского просто спросили про время, а он начал проявлять агрессию. По словам третьего нападавшего, они хотели узнать у музыканта, где находится ближайшая станция метро. Тот грубо ответил, поэтому его решили проучить, добавил задержанный.

26 февраля неизвестные напали на музыканта группы «Машина времени» на парковке в центре Москвы. У пострадавшего диагностировали перелом лицевой кости со смещением, его готовят к операции.

27 февраля трое подозреваемых в избиении музыканта были задержаны. На данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 116 УК РФ («Побои»).