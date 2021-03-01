Измена, проблемы с алкоголем и смерть жены: за что расплачивался Валерий Афанасьев

Алексей Вольцев

Актер может похвастаться не только внушительной фильмографией и крупными ролями, но и бурной личной жизнью. На счету у Валерия Афанасьева четыре брака, три из которых закончились печально. В одно время артист не гнушался заводить интрижки с замужними коллегами.

Впервые Валерий Алексеевич женился в студенчестве на девушке по имени Лилия, которая училась на переводчика. Этот брак распался очень быстро, и в какой-то степени артист жалеет, что решился на этот союз.

«Мы были совершенно разные по характеру. И как-то не срослось все у нас. Я очень долго терпел это все. К тому же вскоре я влюбился в свою сокурсницу. Мы с Лилей жили в подвале, она всегда довольствовалась малым. О детях не думали. Просто я хотел отпочковаться в те годы от родителей. С первого дня я понимал, что сделал что-то не то. Я это скрывал. Думал, что все слюбится, стерпится. Этот крест я носил полтора года. Не надо жениться не по любви», — подчеркнул 71-летний Афанасьев на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Новой любовью артиста стала коллега Наталья Сайко. На тот момент она была замужем, и Валерий Алексеевич не стал рушить брак. Так получилось, что и вторая супруга актера, Евгения, тоже состояла в отношениях на момент их встречи, но это не помешало Афанасьеву завоевать ее сердце.

«Женя находилась в браке с режиссером Павлом Любимовым. Тогда, насколько мне известно, Женечка уже расходилась с ним, но не оформила развод официально. Мы стали жить вместе, потом появился наш сын Володя. Мы расписались с Женей, когда она находилась на седьмом месяце беременности», — вспомнил Валерий Афанасьев.

Прожив вместе шесть лет, супруги разошлись из-за новой влюбленности артиста — он ушел из семьи ради реквизитора в театре Анны. Довольно долго наследник Афанасьева не мог простить отцу предательство, но со временем отношения отца и сына все же наладились. Пять лет назад Валерий Алексеевич похоронил Анну, у пары остались двое сыновей — Константин и Егор.

В одно время из-за трудностей в личной жизни и невостребованности в профессии артист стал все чаще выпивать. Благо, ему удалось вовремя остановиться. «К сожалению, это было. Я не призываю так делать. Это моя биография. Я мог выпить очень много, но не вступал в драки», — отметил он.

А в 2019-ом Валерий Алексеевич снова женился. Избранницей звезды стала актриса по имени Наталия. «Из семьи я бы никогда не ушел, не зачеркнул бы наши совместные годы. Все мы терпели, страдали, а что делать? Когда Анна умерла, я на ее могилу постоянно приезжал, разговаривал, исповедовался, просил прощения и разрешения на свадьбу с Наташей», — откровенничал Афанасьев.