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Израиль обвинил Иран в атаке на свое судно

Израиль обвинил Иран в атаке на свое судноБиньямин НетаньяхуФото: Globallookpress.com

Израиль обвиняет Иран в нападении на свое судно в Оманском заливе. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает газета The Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что у него нет сомнений в том, что за атакой стоит Иран. Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, политик назвал Иран «самым большим врагом Израиля» и подчеркнул, что еврейское государство наносит удары по иранским позициям по всему региону.

Нетаньяху добавил, что заверил президента США Джо Байдена в том, что Израиль не позволит Ирану заполучить ядерное оружие. Он подчеркнул, что это не будет зависеть от того, будет ли достигнуто новое ядерное соглашение между США, Ираном и другими державами.

Взрыв на грузовом судне, принадлежащем израильской компании, прогремел 26 февраля. Никто из членов экипажа не пострадал. После инцидента судно направилось в ближайший порт. До этого, в конце ноября 2020 года, у берегов Саудовской Аравии подорвался греческий танкер. Взрыв произошел недалеко от границы королевства с Йеменом в Красном море. Позже в саудовском министерстве энергетики заявили о том, что причиной взрыва стала атака заминированной лодки, а сам инцидент признали террористической атакой.

В мире

По материалам: lenta.ru
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