Ягудин и Медведева снимутся в сериале "Последний аксель"

Алексей Вольцев

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин исполнит роль хореографа в сериале о фигурном катании "Последний аксель", а двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева сыграет камео, сообщила пресс-служба видеосервиса Megogo.

Главная героиня "Последнего акселя" - фигуриста Катя, которая попытается исполнить самый сложный прыжок как на льду, так и в своей жизни. После внезапной смерти отца девушка приезжает в Москву, чтобы выступить на чемпионате мира по фигурному катанию. Для нее важно победить, так как грант поможет Кате и ее сестре обрести свободу.

"1 марта в Санкт-Петербурге стартовали съемки драматического сериала о фигурном катании с Еленой Подкаминской в роли жесткого тренера молодой и амбициозной спортсменки. Главная же роль в сериале досталась молодой актрисе, студентке ВТУ им. М.С. Щепкина Ангелине Загребиной", - говорится в сообщении пресс-службы.