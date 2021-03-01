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Экс-участница Little Big найдена мертвой в своей квартире

Экс-участница Little Big найдена мертвой в своей квартире

Девушка скончалась в собственном жилье в Санкт-Петербурге. Анна Каст давно не выходила из дома, а также не появлялась в социальных сетях.


По некоторым данным, за несколько дней до смерти Анна Каст жаловалась на боли в спине и не могла вставать. Экс-солистку популярного коллектива навещали волонтеры. С детства 38-летняя девушка страдала от ахондроплазии. При этом заболевании у людей в какой-то момент перестают расти ноги и руки.

Несмотря на инвалидность, Анна смогла два года петь в коллективе Little Big, ездить с ними на концерты. Также Каст работала в школе, но потом ушла оттуда, потому что ей хотелось развиваться в творческих направлениях. Девушка работала в тату-салоне. Все восхищались тем, что Анна никогда не унывала. 

«Нельзя бояться быть смешной! Нельзя! Значит, все, закрытой будешь в себе и комплексов куча! Человек, который без комплексов, не боится быть смешным, не боится кривляться перед зеркалом, не боится выйти в образе на улицу. Это красиво, вкус», — рассказывала Анна в передаче Первого канала.

Анна Каст и Олимпия Ивлева были первыми солистками коллектива Little Big. Клипы с ними набирали миллионы просмотров, так как всем нравилась нестандартный образ группы, где были три парня и две девушки-лилипутки.

«В истории Little Big вообще много случайностей — просто снимали видос на 1 апреля. Получилось, что он выстрелил. И все стали говорить: «Может, вы группу сделаете?» Но группы все равно могло не быть, если бы нас не позвали на разогрев к Die Antwoord. Мы такие: «Воу-воу, у нас нет песен». Нам ответили: «Но у вас есть месяц». И мы написали шесть песен, сняли клипы, которые разошлись. Никто не думал, что мы будем на этих песнях зарабатывать. Так вышло», — рассказывал лидер коллектива Илья Прусикин.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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