Как исполнить мечту в первый день весны: обряды на деньги, любовь и благополучие

Вадим Карасев

В первый день весны принято устраивать празднование у многих народов. Завершение зимы и наступление долгожданного тепла — радостное время, когда зимняя стужа забирает с собой проблемы и невзгоды, поэтому 1 марта повсеместно проводят обряды и ритуалы на привлечение благополучия.

В прежние времена первый день весны встречали на пригорках, чтобы первые лучи солнца попали на людей и помогли им обрести счастье. В современном мире можно повторить обряды, которые помогут привлечь в жизнь финансы, благополучие и любовь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют привлекать счастье ежедневно, настраиваясь на позитив, чтобы в жизни не было места негативу и проблемам.

Весенний обряд на благополучие

Обрести благополучие, позабыть о проблемах и горестях получится, если первого марта провести простой, но действенный обряд. На листке бумаги нужно записать все то, что мешает привлечению счастья и не дает развиваться. Это могут быть старые обиды, препятствия на пути и прочие неприятности, мешающие счастливой жизни.

После того, как список составлен, его нужно зачитать вслух, а затем сжечь над пламенем свечи со словами:

«Как снег под яркими солнечными лучами весной тает, в воду превращается, землю питает, весну встречает, так и беды мои уйдут, счастьем сменятся».

Пепел выносят на снег или смывают в ручей, чтобы в жизни больше не было повода для тоски, грусти и поражений.

Обряд на привлечение денег 1 марта

Привлечь финансовый достаток не составит труда, если первого марта провести сильный обряд на привлечение денежного благополучия. Для этого нужно взять несколько монет, которые не вышли из обихода, положить их на блюдце и припорошить снегом. После того, как снег растает полностью, этой водой поливают живой цветок, приговаривая:

«Покуда цветок развивается, денежное благополучие из дома не испаряется».

Для этого ритуала можно приобрести одно из растений, которое притягивает деньги, или вырастить несколько цветков. Монеты высушивают и раскладывают в доме по укромным местам, чтобы они притягивали в дом финансовые потоки и не давали накоплениям расходиться.

Как привлечь любовь в первый день весны

Самое подходящее время для привлечения любви — начало весны, когда природа начинает пробуждаться от зимней спячки. В первый день марта тем, кто хочет обрести взаимную любовь, стоит провести обряд на привлечение светлого и взаимного чувства. Для него понадобятся:

красная свеча;цветущее растение;горшочек с землей.

Свечку зажигают и ставят ее на подоконник, рядом располагают пустой горшок, растение и приготовленную землю. Вглядываясь в пламя свечи, освобождают мысли от всего постороннего и настраиваются на привлечение любви. После такой медитации воском капают на дно горшочка, засыпают землю и сажают растение, приговаривая:

«Чувство светлое в сердцах корни пускает, нежные бутоны набирает, цветы любви распускает. Как цветок мой расти начнет, так и любовь в дом придет».

Растение бережно поливают и ухаживают за ним. Выбрать можно один из тех цветов, которые помогают привлекать в жизнь взаимную любовь и счастье.