"Какие крутые бедра!": Пелагея снялась полуголой без фильтров и фотошопа
34-летняя звезда шоу "Голос" Пелагея похвасталась свежей фотографией в откровенном бикини. Звезда продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру.
На своей странице в инстаграме Пелагея продолжает делиться фотографиями из отпуска. На одной из них певица принимает солнечные ванны в пикантном купальнике зеленого цвета, лежа на песке у моря.
"Ну всё, зима закончилась! С завтрашнего дня - ждём тепла, готовимся к жаре", — подписала горячий снимок звезда.
При этом Пелагея заверила поклонников, что фотография была сделана без применения фотошопа и новомодных фильтров.
Поклонники Пелагеи пришли в восторг от естественной красоты певицы. Звезду в буквальном смысле завалили комплиментами.
"Боже, Поля , какая вы божественная", "Вот это огонь", "Нереально красивая", "Просто ВАУ!!! Шикарная женщина!!!", "Какие крутые бёдра!!!" — пишут пользователи Сети.
Как писал NEWSTES, ранее Телегина при разводе с Пелагеей обвинили в сокрытии имущества и присвоении денег.