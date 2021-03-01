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"Какие крутые бедра!": Пелагея снялась полуголой без фильтров и фотошопа

"Какие крутые бедра!": Пелагея снялась полуголой без фильтров и фотошопа

34-летняя звезда шоу "Голос" Пелагея похвасталась свежей фотографией в откровенном бикини. Звезда продемонстрировала поклонникам идеальную фигуру.

На своей странице в инстаграме Пелагея продолжает делиться фотографиями из отпуска. На одной из них певица принимает солнечные ванны в пикантном купальнике зеленого цвета, лежа на песке у моря.

"Ну всё, зима закончилась! С завтрашнего дня - ждём тепла, готовимся к жаре", — подписала горячий снимок звезда.

При этом Пелагея заверила поклонников, что фотография была сделана без применения фотошопа и новомодных фильтров.

Поклонники Пелагеи пришли в восторг от естественной красоты певицы. Звезду в буквальном смысле завалили комплиментами.

"Боже, Поля , какая вы божественная", "Вот это огонь", "Нереально красивая", "Просто ВАУ!!! Шикарная женщина!!!", "Какие крутые бёдра!!!" — пишут пользователи Сети.

Как писал NEWSTES, ранее Телегина при разводе с Пелагеей обвинили в сокрытии имущества и присвоении денег.

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По материалам: uposters.ru
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