Кремль ответил на выводы Bloomberg о росте цен на продукты

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на выводы агентства Bloomberg, отнесшего Россию к числу «горячих точек» из-за возможного роста цен на продукты. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 1 марта.

«Что касается этой публикации, мы с ней не согласны. У нас другие данные. Выводы, к которым пришли авторы этой публикации, [считаем] неверными», — отметил Песков.

В своем исследовании агентство Bloomberg перечислило страны, в которых подорожание продуктов может привести к недовольству со стороны граждан и социальной напряженности. К ним была отнесена и Россия.

В свою очередь, агентство NielsenIQ подсчитало, что почти 70 процентов россиян вынуждены экономить и ограничивать расходы в связи с последствиями пандемии коронавируса.

Ранее на выводы экспертов уже ответило Минэкономразвития. Ведомство подчеркнуло, что совместно с Росстатом и Федеральной налоговой службой (ФНС) отслеживает динамику цен на основные категории продуктов и анализирует причины роста.