Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группы

Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группыИлья ПрусикинФото: @iliyaprusikin

Лидер российский группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал смерть экс-солистки коллектива Анны Кастельянос. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что не стало хорошего человека, с которым он вместе начинал популярный музыкальный проект. «В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива!» — написал фронтмен Little Big.

О смерти исполнительницы стало известно ранее в понедельник. Отмечалось, что последние полгода из-за проблем со здоровьем Анна Кастельянос не покидала квартиру, жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Ее навещали волонтеры — один из них и нашел тело 39-летней артистки.

Вскрытие показало, что Анна Кастельянос скончалась из-за хронического изменения сердечной мышцы — кардиомиопатии. Известно, что исполнительница имела третью группу инвалидности.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ксению Задойнову пользователи обвиняют в алкоголизме
Ксению Задойнову пользователи обвиняют в алкоголизме
Половина россиян оказались не в курсе появления нового налога
Половина россиян оказались не в курсе появления нового налога
Глава «Яндекса» избавится от акций компании
Глава «Яндекса» избавится от акций компании
Цены на бензин в России резко пошли в рост
Цены на бензин в России резко пошли в рост
В Госдуме призвали приготовиться к выходу из Совета Европы
В Госдуме призвали приготовиться к выходу из Совета Европы
Отрицавшего холокост профессора уличили в реабилитации нацизма
Отрицавшего холокост профессора уличили в реабилитации нацизма
Метеоролог дал прогноз на весну в России
Метеоролог дал прогноз на весну в России
Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции
Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции
Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд
Граффити в стиле Бэнкси появилось на стене тюрьмы, где сидел Оскар
Володин прокомментировал объединение эсеров с двумя партиями
Володин прокомментировал объединение эсеров с двумя партиями
Актриса Татьяна Васильева получала главные роли благодаря роману с режиссером
Актриса Татьяна Васильева получала главные роли благодаря роману с
Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группы
Лидер Little Big прокомментировал смерть экс-солистки группы

Топ на сегодня

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких

Еще по теме

Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос
Знакомые рассказали о несбывшихся планах покойной экс-участницы Little Big
Экс-участницу группы Little Big Анну Кастельянос нашли мертвой
Стала известна причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос: «Это шок для коллег»