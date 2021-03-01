Лунный день сегодня 1 марта 2021 года

Вадим Карасев

Наступает первый день долгожданной весны. Астрологи рассказали о том, каким будет настроение Луны и как можно обойти стороной проблемы, которые она может направить в нашу сторону.

Начинается новый месяц, а значит, будет полезно ознакомиться с самыми опасными и благоприятными днями марта. Подобная информация будет крайне полезной для тех, кто любит планировать всё наперед. Старайтесь сегодня не торопиться с решениями, потому что Луна будет не в духе.

Фаза Луны: начинается 18 лунный день. Убывающая Луна сегодня находится в Знаке Весов. Данная фаза не лучшим образом сочетается с энергией стихии Воздуха. Это был бы отличный день для отдыха, но вместо этого нас ожидает непростой понедельник.

Магнитные бури 1 марта: не только Луна, но и Солнце сегодня будет против нас. Ожидается магнитная буря первого уровня. Это значит, что метеочувствительным людям стоит сегодня внимательно отнестись к своему здоровью.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

внимательность;покупка подарков для близких;пожертвования;доброта;отдых;медитации.кредиты;обиды;ссоры.

Несмотря на то, что сегодня идеальный день для пребывания дома, астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не советуют посвящать себя делам, уборке. Лучше не тратить время на то, что вас раздражает. Если уборка приносит вам только позитивные эмоции, смело занимайтесь ею. Не нужно привлекать к этому близких людей. Пускай в доме царит гармония и взаимопонимание. Это важнее чистоты.

Что надеть в этот понедельник

Из одежды лучше выбирать что-то монотонное, без необычных стилистических решений. Это касается в основном цвета. Идеальный вариант — сочетание двух цветов: черного и пастельного синего, болотного, бирюзового.

Очень полезными станут украшения из серебра. Они придадут вам сил и помогут сдержать натиск неприятных эмоций и событий. Платина тоже будет полезной. Золото же, наоборот, выведет вас из равновесия. Из камней-талисманов сегодня полезными будут лунный камень, жемчуг, яшма и обсидиан.

Финансы и работа в 18 лунный день

Наиболее внимательными стоит быть бизнесменам. Всем, у кого много денег, астрологи советуют остерегаться обмана, шантажа, хитрых и наглых людей. Удача не покинет тех, кто занимается любимым делом. Всем остальным после работы лучше отвлечься на увлечения и отдых.





Это удачный день для пожертвований, для финансовой помощи близким людям. Можно покупать внеплановые подарки, чтобы делать родственников и вторую половинку счастливее. Старайтесь совершать чаще добрые дела. Так вы сможете избавиться от кармических долгов. Не давайте никому в долг и не оформляйте кредитов сами.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Жизненные силы людей в такие дни, как этот, приближаются к минимуму. Сегодня лучше не совершать активных действий, не заниматься физическими упражнениями. Это идеальный день для отдыха, поэтому удача будет с теми, у кого сегодня выходной. Это благоприятный день для избавления от вредных привычек.

18 лунный день не благоприятствует укреплению организма, поэтому нужно остерегаться травм, болезней. Понедельник — время для активной работы, разрешения дел и вопросов, но не в этот раз. Большую пользу сегодня принесут медитации, в том числе и на очистку от негативных программ.

Любовь и отношения 1 марта

В первый день весны можно улаживать ссоры и мириться с окружающими — не бойтесь просить прощения и дарить его близким. Это укрепит любовь, дружбу. Из-за диссонанса Воздуха и убывающей Луны обострится эмоциональная восприимчивость. Некоторых из нас будет очень просто вывести из себя, обидеть, задеть, расстроить, разочаровать.

Проведите первый день марта в спокойном состоянии, не впутываясь в конфликты и не выясняя отношений. Поиски второй половинки не увенчаются успехом. Астрологи советуют не знакомиться с новыми людьми и не назначать свиданий. Считается, что в 18 лунный день люди могут видеть вещие сны о будущих вторых половинках.