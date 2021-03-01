Малышева назвала срок сохранения антител после прививки от коронавируса

Вадим Карасев

Елена МалышеваФото: Сергей Карпухин / ТАСС

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» назвала срок, в течение которого у тех, кто сделал прививку от коронавируса, сохраняются антитела. Фрагмент выпуска опубликован на YouTube.

По словам Малышевой, длительность наблюдения за вакцинированными препаратом «Спутник V» составляет 10 месяцев. При этом на протяжении всего этого времени у тех, кто сделал прививку, сохраняется высокое количество нейтрализующих вирус антител.

«Это самое главное — не просто иметь антитела, а иметь антитела, которые могут прикрепиться к вирусу и нейтрализовать его», — объяснила телеврач. Малышева добавила, что, по мнению создателей вакцины, действия препарата хватит минимум на два года после прививки. «Скорее всего, это будет вакцина, которая вводится реже чем один раз в год», — заключила доктор.

Ранее Малышева назвала главную ошибку россиян, которую они совершают в период пандемии коронавируса. По ее словам, вероятность смерти от COVID-19 и тяжелого течения болезни резко повышает сахарный диабет. Поэтому доктор посоветовала россиянам приобрести глюкометры и следить за уровнем сахара в крови.