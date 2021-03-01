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Метеоролог дал прогноз на весну в России

Метеоролог дал прогноз на весну в РоссииФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

До конца марта средняя температура в России будет колебаться около нуля, окончательно потеплеет ближе к апрелю. Такой прогноз на весну дал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в эфире радио Sputnik.

«Та оттепель, которая наметилась еще в конце февраля, будет сохраняться в ближайшие три-пять дней, а в первые выходные марта опять подморозит, вернется зимний характер погоды: ночью до минус 10, днем тоже слабо отрицательная температура», — предупредил Старков.

С середины марта начнет теплеть — «это уже будет начало метеорологической весны», пообещал метеоролог. Апрель будет совсем теплым. Осадки в этом месяце будут в основном в виде дождя, температура воздуха ожидается около 5-7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал частую смену погоды в марте. По его словам, по всей России ожидается неоднородный месяц. Так, теплая погода нередко будет сменяться холодной, а «сухие» дни — периодами выпадения осадков в разном виде.

Россия

По материалам: lenta.ru
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