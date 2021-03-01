Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году

Анастасия Иванова

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году, сообщается на сайте российского кабмина.

В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции.

В частности, в этом году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов Единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (по их выбору).

Данным документом Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки до 29 марта скорректировать правовые акты с учетом новых особенностей.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.