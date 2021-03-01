Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России

Лидия Мартынова

Профильные ведомства РФ ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние, включение России в число "горячих точек" по ценам на продукты носит спекулятивный характер, сообщила в воскресенье пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее агентство Блумберг, проанализировав ситуацию на мировом рынке продовольствия, отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам". Агентство считает, что последствия подорожания продовольствия в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными. Это объясняется тем, что жители этих стран тратят на еду большую часть потребительской корзины.