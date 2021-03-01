Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России

Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России

Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России
Профильные ведомства РФ ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние, включение России в число "горячих точек" по ценам на продукты носит спекулятивный характер, сообщила в воскресенье пресс-служба Минэкономразвития.

Ранее агентство Блумберг, проанализировав ситуацию на мировом рынке продовольствия, отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам". Агентство считает, что последствия подорожания продовольствия в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными. Это объясняется тем, что жители этих стран тратят на еду большую часть потребительской корзины.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Америка на последнем месте": первая речь Трампа после президентства
"Америка на последнем месте": первая речь Трампа после президентства
В Минобороны Китая оценили особый характер военных отношений с Россией
В Минобороны Китая оценили особый характер военных отношений с Россией
Певица Валерия: «Полное ощущение, что я сама родила внучку»
Певица Валерия: «Полное ощущение, что я сама родила внучку»
Шоу продолжается: родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Дмитрия Шепелева
Шоу продолжается: родители Жанны Фриске подали в суд на внука и
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
Сериал «Ход королевы» завоевал «Золотой глобус»
Олимпиаду назвали шансом США на переговоры с Северной Кореей
Олимпиаду назвали шансом США на переговоры с Северной Кореей
Данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов утекли в сеть
Данные 21 миллиона пользователей VPN-сервисов утекли в сеть
Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в России
Минэкономразвития оценило сообщения о "скачке" цен на продукты в
Правила начисления детских пособий могут измениться
Правила начисления детских пособий могут измениться
Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов
Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов
Горбачев призвал к борьбе с коронавирусом «без политических игр»
Горбачев призвал к борьбе с коронавирусом «без политических игр»
Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала от действий двухлетнего сына
Ударил мать в грудь ножом: в Ровно женщина заявила, что пострадала

Топ на сегодня

RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
RT: в ЕП предложили новые санкции против РФ за "шпионаж"
Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты

Еще по теме

В правительстве ответили на сообщения о "скачке" цен на продукты в России
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты