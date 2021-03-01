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Минобороны Китая оценило особые отношения с Россией

Минобороны Китая оценило особые отношения с РоссиейФото: Tyrone Siu / Reuters

Отношения между Китаем и Россией носят совершенно особый характер и не похожи на военные союзы других стран. Такое мнение выразило Министерство национальной обороны КНР, передает РИА Новости.

Китайское министерство высоко оценило уровень взаимодействия двух стран в военной сфере, назвав его важной опорой для партнерства между Пекином и Москвой. «Стороны придерживаются принципов несоюзничества, неконфронтации, не направленности против третьих стран, эти отношения в корне отличаются от военных сообщнических отношений, существующих между некоторыми странами», — пояснили в ведомстве.

В Пекине также выразили готовность и дальше углублять военное партнерство с Россией. В частности, в ведомстве предложили уделить особое внимание контактам между высокопоставленными чиновниками, военным учениям и сотрудничеству в военно-технической сфере.

Ранее Глава МИД Китая Ван И заявил, что сплоченность Москвы и Пекина «прочна как скала». Министр отметил, что внешние факторы не могут повлиять на стратегическое взаимодействие двух государств. В России также высоко ценят отношения с Пекином. Однако еще в 2019 году министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет заключать военный союз с Китаем.

В мире

По материалам: lenta.ru
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