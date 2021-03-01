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Минпромторг исключил дефицит продуктов в России

Минпромторг исключил дефицит продуктов в РоссииФото: Виталий Аньков / РИА Новости

Минпромторг России исключил дефицит продуктов в стране. Позицию министерства сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

«Дефицит продуктов на полках российских магазинов полностью исключен», — заявили в Минпромторге. Там добавили, что предпосылок для резких изменений цен также нет, так как у правительства достаточно инструментов для реагирования на ситуацию вовремя.

В Минпромторге напомнили, что на данный момент Россия обладает развитой и диверсифицированной системой торговли. Само министерство находится в постоянном контакте с торговыми сетями, Минсельхозом России, Минэкономразвития России и ФАС, добавили там.

Власти начали регулировать цены на продукты в конце прошлого года. Поводом для этого стало возмущение Владимира Путина, посчитавшего, что причиной проблемы стало желание производителей и торговых сетей дополнительно заработать. По утверждениям участников рынка, после введения этих мер небольшие и средние торговые сети столкнулись с дефицитом товара.

Россия

По материалам: lenta.ru
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Минпромторг исключил дефицит продуктов в России
Минпромторг исключил дефицит продуктов в России

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