Минсельхоз отреагировал на публикации о подорожании оливкового масла

Анастасия Иванова

Доля оливкового масла на российском рынке составляет примерно 0,3%, отечественное производство этого продукта позволяет полностью удовлетворять спрос населения, сообщила газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз России.

В понедельник "Коммерсант" писал, что стоимость оливкового масла может вырасти на 15% из-за снижения урожая оливок в Испании, Греции и Италии.

В Минсельхозе напомнили, что доля этого продукта в объеме отечественного рынка растительных масел относительно невелика, при этом оно не входит в перечень социально значимых продуктов. В то же время в России этот товар не производится в промышленных масштабах, однако в Крыму в экспериментальном порядке выращивают эту культуру и производят масла.

сообщило о причине возможного нового подорожания продуктов в России.