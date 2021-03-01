Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса

Влада Некрасова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую льготную кредитную программу на 7,7 миллиарда рублей для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей, сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство продолжит оказывать помощь бизнесу из наиболее пострадавших отраслей. Одной из мер такой поддержки станет новая льготная кредитная программа "ФОТ 3.0", на которую будет направлено порядка 7,7 миллиарда рублей. Постановление об условиях самой программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.