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"Молодежка ОНФ" вручила своим подшефным апельсиновые деревья

"Молодежка ОНФ" вручила своим подшефным апельсиновые деревья

На этой неделе Россия отмечает годовщину всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Главным атрибутом мероприятий станет оранжевая нить — символ хорошего настроения и положительного влияния на здоровье.

К праздничным мероприятиям присоединились участники "Молодежки ОНФ". В регионах страны они навещают своих подшефных и дарят им апельсиновые деревья. По словам организаторов, растение выбрано неслучайно, его ярко-оранжевые плоды напоминают главный цвет волонтерского движения #МыВместе.

"На День медсестры мы дарили лимонные деревья, так как в этом фрукте содержится много витамина С. Сейчас тоже решили подарить саженцы цитрусовых, но уже апельсинов и мандаринов, в которых не меньше полезных веществ. Участники команды вручают эти деревья своим подшефным пенсионерам и многодетным семьям вместе с хорошим настроением и пожеланиями здоровья. Пусть они заботятся об этих комнатных растениях и помнят, что "Молодежка ОНФ" всегда рядом", — сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В Якутске участники команды подарили саженец апельсинового дерева своей подшефной Вере Евтушенко. Знакомство "Молодежки ОНФ" с пенсионеркой началось с мая 2020 года, когда в силу своего возраста Вера Васильевна была вынуждена уйти на самоизоляцию. Ребята стали доставлять женщине продукты и лекарства, помогать по хозяйству. В один из визитов она вручила команде комнатный цветок, который сейчас живет в штабе "Молодежки ОНФ", как знак заботы и внимания со стороны подопечных.

"Самой первой просьбой Веры Васильевны было погулять с ее псом Тайсоном, но для меня собака оказалась слишком сильной. Мы решили доверить эту работу ребятам посильнее, а я каждую среду привозила нашей подшефной свежую молочную продукцию. В знак благодарности женщина подарила нам цветок. Он был совсем маленький, но за 10 месяцев значительно вырос и преобразился. Для нас главная благодарность — это простое человеческое "спасибо", сказанное от души. И улыбки наших подшефных. За этот год мы стали им не просто помощниками, мы стали друзьями", — отмечает участница "Молодежки ОНФ" в Республике Саха (Якутия) Вероника Горюнова.

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По материалам: uposters.ru
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