Мы в шоке! Стихи BTS читает… Джордж Клуни

Алексей Вольцев

В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса. Из-за этого многие мероприятия, вечеринки и концерты отменяются во всех странах. Многие переходят на онлайн-формат. Например, журнал W в этом году решил провести виртуальную церемонию Best Performances Virtual Celebration вместо обычной звездной вечеринки в Лос-Анджелесе.

Брэд Питт (Brad Pitt) — ой, то есть, Джордж Клуни (George Clooney) принял участие в мероприятии. Актер с невозмутимым лицом представил глубоко поэтичное исполнение хита Dynamite от южнокорейской к-поп группы BTS. Сначала Джордж представился своим другом Брэдом Питтом, а после голливудская звезда с удовольствием прочитала текст песни на английском языке.

“Здравствуйте, я Брэд Питт, и я прочитаю Dynamite», — заявил Джордж Клуни.

Получилось захватывающе, лирично и очень интересно! Давай посмотрим, как Джордж Клуни поделился драматическим прочтением лирики хита BTS.

АРМИ очень понравилось Dynamite в другом звучании. Под видео поклонники писали восторженные комментарии и поблагодарили журнал W за возможность услышать трек по-другому. Интересно, почему он выбрал именно BTS?! У тебя есть догадки? Делись в комментариях своими впечатлениями.