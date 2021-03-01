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Мы в шоке! Стихи BTS читает… Джордж Клуни

Мы в шоке! Стихи BTS читает… Джордж Клуни

В мире продолжает бушевать пандемия коронавируса. Из-за этого многие мероприятия, вечеринки и концерты отменяются во всех странах. Многие переходят на онлайн-формат. Например, журнал W в этом году решил провести виртуальную церемонию Best Performances Virtual Celebration вместо обычной звездной вечеринки в Лос-Анджелесе.


Брэд Питт (Brad Pitt) — ой, то есть, Джордж Клуни (George Clooney) принял участие в мероприятии. Актер с невозмутимым лицом представил глубоко поэтичное исполнение хита Dynamite от южнокорейской к-поп группы BTS. Сначала Джордж представился своим другом Брэдом Питтом, а после голливудская звезда с удовольствием прочитала текст песни на английском языке.

“Здравствуйте, я Брэд Питт, и я прочитаю Dynamite», — заявил Джордж Клуни.

Получилось захватывающе, лирично и очень интересно! Давай посмотрим, как Джордж Клуни поделился драматическим прочтением лирики хита BTS.

АРМИ очень понравилось Dynamite в другом звучании. Под видео поклонники писали восторженные комментарии и поблагодарили журнал W за возможность услышать трек по-другому. Интересно, почему он выбрал именно BTS?! У тебя есть догадки? Делись в комментариях своими впечатлениями.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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