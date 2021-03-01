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На Кипре возмутились «сатанинской» песней для «Евровидения»

На Кипре возмутились «сатанинской» песней для «Евровидения»Фото: @elenatsagkrinou_official

На Кипре задержали мужчину, который ворвался в офис общественного телевидения, чтобы выразить протест против песни El Diablo исполнительницы Элены Цагрину, с которой страна поедет на музыкальный конкурс «Евровидение». Об этом сообщает Associated Press.

Мужчина посчитал, что композиция оскорбляет христиан. Он устроил скандал нескольким сотрудникам компании, обвинив их в том, что они одобряют подобные «сатанинские» песни. В настоящее время нарушителя отпустили.

Отмечается, что другие жители островного государства также возмутились выбором трека для музыкального фестиваля. В телекомпанию начали поступать звонки с угрозами, а ассоциация богословов, преподающих в средних школах, потребовала выбрать другую песню, так как El Diablo «исповедует любовь к сатане». Кроме того, правая партия Национальный народный фронт (ЭЛАМ) заявила, что даже если текст композиции метафоричен, он «нападает на нашу веру и оскорбляет ее».

Ранее депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении». По ее словам, недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз (EBU) сотрудничал с Национальной гостелерадиокомпанией республики, так как ее глава Иван Эйсмонт находится под санкциями ЕС.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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