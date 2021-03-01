На родителей разгромивших ювелирный салон детей-«единорогов» составили протоколы

Вадим Карасев

Кадр: @jenya_moon / Instagram

На родителей детей, которые в костюмах единорогов разгромили ювелирный магазин в Южно-Сахалинске, составили протоколы об административном правонарушении. Об этом в своем Instagram сообщила уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.

Взрослых заподозрили в «неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также, добавила она, всесторонняя проверка продолжается, действиям всех участников данного происшествия будет дана правовая оценка.

Ранее выяснилось, что разгром ювелирного салона детьми оказался постановкой, спланированной сотрудниками самого магазина. Одна из сотрудниц торговой точки, чья личность не разглашается, призналась, что таким образом магазин хотел «пропиариться». Планировалось, что дети забегут в помещение, разобьют ближайшую от входа витрину с дорогими кольцами, на что работница зала бурно отреагирует. После этого школьники должны были бросить «украденные» украшения и сбежать. Видео хотели разместить в Instagram и TikTok.

Об инциденте стало известно ранее, 27 февраля. Сотрудницы магазины рассказали, что «единороги» проскользнули мимо охраны и скрылись. Продавец погналась за одним из напавших, но поймать ребенка ей не удалось. Позднее было опубликовано видео с камер наблюдения.