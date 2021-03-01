На российском заводе огнеупорных изделий загорелся склад готовой продукции

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В подмосковном Одинцове загорелось нежилое здание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по Московской области.

Возгорание произошло по адресу, совпадающему с адресом Внуковского завода огнеупорных изделий.

Пожар охватил весь склад готовой продукции завода на площади 2400 квадратных метров. Информации о жертвах и пострадавших нет. Возгорание локализовано. На месте работают 29 единиц техники и 71 человек, уточняет «Интерфакс».

5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Возгорание было ликвидировано примерно через час. В тушении огня приняли участие 24 человека и семь единиц техники. Высота факельного горения достигала десяти метров. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.