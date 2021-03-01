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На соискание премии "Большая книга" выдвинуто 336 произведений

На соискание премии "Большая книга" выдвинуто 336 произведений
На соискание Национальной литературной премии "Большая книга", выдвинуто 336 произведений, в числе авторов — Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Павел Басинский, Михаил Зыгарь и другие, сообщила пресс-служба премии.

"Среди традиционных ожиданий от нового сезона крупнейшей литературной премии России – вопрос о соотношении исконно популярной темы исторического прошлого и, с другой стороны, внимания к событиям самого последнего времени. Минувший год оказался совершенно уникальным в мировой истории, многие острые проблемы современности приобрели глобальный характер. Скажется ли это на отечественной словесности? Либо внимание к бурному и драматичному российскому двадцатому веку в очередной раз перевесит новейшие заботы человечества?" — цитирует пресс-служба председателя Литературной академии (жюри премии) Дмитрия Бака.

В числе соискателей "Большой книги" 2021 года — Марина Степнова, Ксения Букша, Наринэ Абгарян, Майя Кучерская, Эдуард Веркин, Павел Басинский, Борис Минаев, Сергей Шойгу, Алан Черчесов, Алексей Поляринов, Дмитрий Бавильский, Ксения Драгунская, Булат Ханов, Ася Петрова, Алексей Парин, Алексей Слаповский, Андрей Рубанов, Леонид Юзефович, Павел Крусанов, Шамиль Идиатуллин, Михаил Гиголашвили, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Роман Сенчин, Александр Пелевин и многие другие.


Как сообщила пресс-служба, работы прошедшие предварительный отбор Совета экспертов, включат в "Длинный список", который будет объявлен в апреле. На основании "Длинного списка" эксперты сформируют "Список финалистов". Имена лауреатов "Большой книги" назовут в декабре 2021 года.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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