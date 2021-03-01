На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского

Алексей Вольцев

Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился на фоне того, что избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, такое мнение в своей колонке для портала "Главред" высказал украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.

По мнению Головачева, настоящий рейтинг у политика появляется тогда, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а общество, спустя время, оценивает его действия.