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На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского

На Украине объяснили падение рейтинга Зеленского
Рейтинг президента Владимира Зеленского обвалился на фоне того, что избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников, такое мнение в своей колонке для портала "Главред" высказал украинский политический эксперт и экономист Андрей Головачев.

По мнению Головачева, настоящий рейтинг у политика появляется тогда, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а общество, спустя время, оценивает его действия.

В мире

По материалам: ria.ru
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