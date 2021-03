Насколько хорошо ты разбираешься в К-Рор?

Анастасия Иванова

Совсем недавно BTS дали эксклюзивный концерт для MTV Unplugged Presents. Если ты еще не успел посмотреть выступление, подключайся к эфиру MTV Россия 27 февраля в 19:45, а пока что предлагаем проверить свои знания в жанре К-Рор.

Как долго в среднем длится карьера К-Рор артиста?Пять-семь летДва-три годаДо пятнадцати летЧто такое «волна Халлю»?Феномен популяризации К-Рор за рубежомНазвание одной из песен группы S.E.S.Фанатское движение К-Рор в СеулеКакую группу можно считать основоположниками К-Рор?H.O.T.Seo Taiji and BoysFin.K.L.Что такое период трейни в К-Рор?Курс по физической и моральной подготовке к жизни звездыПериод, когда начинающих артистов обучают петь и танцеватьПериод, когда начинающих артистов обучают сонграйтингу и сведениюКто занимается подготовкой трейни?Лейбл артистаМузыкальное агентствоМенеджер артистаКакая женская К-Рор группа славится самой сложной хореографией?LoonaBLACKPINKGirls’ GenerationЧто такое гунпан?Видеоролики, которые помогают студентам сконцентрироваться на учебеКакой бойзбенд собрал больше всего наград на премии MTV ЕMA 2020?SHINeeBTSWINNERКакая музыкальная компания первой создала К-Рор группу?JYP EntertainmentSM EntertainmentYG EntertainmentКакую группу официально считают первым бойзбендом?NRGShinhwaH.O.T.Кого принято считать «королевой К-Рор»?Квон Бо АLee HiChung HaКакой трек принес популярность К-Рор на западе?Red Velvet – Psycho2NE1 – I Am The BestGirls’ Generation – Gee

0-4 правильных ответов: Новичок

Возможно, ты только недавно открыл для себя К-Рор и только начинаешь погружаться в особенности этого жанра. Советуем не только почитать о К-Рор и его представителях, но также узнать побольше практическим путем: смотри специальный концерт самой популярной К-Рор группы BTS. MTV Unplugged Presents: BTS покажут 27 февраля в 19:45 на MTV Россия.

5-8 правильных ответов: Эксперт

Ты отлично разбираешься в К-Рор! Ты можешь отличить треки BoA от Taeyeon, расскажешь о творческом пути BLACKPINK и даже возможно сможешь повторить хореографию Itzy, но до звания АРМИ нужно еще дорасти. Советуем освежить свои знания на специальном концерте самых ярких представителей жанра на сегодня. Смотри MTV Unplugged Presents: BTS 27 февраля в 19:45 на MTV Россия.

9-12 правильных ответов: АРМИ

Похоже, ты начал слушать К-Рор еще со времен Seo Taiji and Boys. Готовы поспорить, ты смог бы взять под контроль новых трейни и превратить их в айдолов всего за несколько лет. У нас для тебя отличные новости – 24 февраля по MTV Россия покажут эксклюзивный концерт MTV Unplugged Presents: BTS. Они исполнят свои лучшие песни и даже представят несколько неизданных треков. Подключайся 27 февраля в 19:45 на MTV Россия.