Насколько хорошо ты разбираешься в К-Рор?
Совсем недавно BTS дали эксклюзивный концерт для MTV Unplugged Presents. Если ты еще не успел посмотреть выступление, подключайся к эфиру MTV Россия 27 февраля в 19:45, а пока что предлагаем проверить свои знания в жанре К-Рор.
Как долго в среднем длится карьера К-Рор артиста?
Пять-семь лет
Два-три года
До пятнадцати лет
Что такое «волна Халлю»?
Феномен популяризации К-Рор за рубежом
Название одной из песен группы S.E.S.
Фанатское движение К-Рор в Сеуле
Какую группу можно считать основоположниками К-Рор?
H.O.T.
Seo Taiji and Boys
Fin.K.L.
Что такое период трейни в К-Рор?
Курс по физической и моральной подготовке к жизни звезды
Период, когда начинающих артистов обучают петь и танцевать
Период, когда начинающих артистов обучают сонграйтингу и сведению
Кто занимается подготовкой трейни?
Лейбл артиста
Музыкальное агентство
Менеджер артиста
Какая женская К-Рор группа славится самой сложной хореографией?
Loona
BLACKPINK
Girls’ Generation
Что такое гунпан?
Видеоролики, которые помогают студентам сконцентрироваться на учебе
Какой бойзбенд собрал больше всего наград на премии MTV ЕMA 2020?
SHINee
BTS
WINNER
Какая музыкальная компания первой создала К-Рор группу?
JYP Entertainment
SM Entertainment
YG Entertainment
Какую группу официально считают первым бойзбендом?
NRG
Shinhwa
H.O.T.
Кого принято считать «королевой К-Рор»?
Квон Бо А
Lee Hi
Chung Ha
Какой трек принес популярность К-Рор на западе?
Red Velvet – Psycho
2NE1 – I Am The Best
Girls’ Generation – Gee
0-4 правильных ответов: Новичок
Возможно, ты только недавно открыл для себя К-Рор и только начинаешь погружаться в особенности этого жанра. Советуем не только почитать о К-Рор и его представителях, но также узнать побольше практическим путем: смотри специальный концерт самой популярной К-Рор группы BTS. MTV Unplugged Presents: BTS покажут 27 февраля в 19:45 на MTV Россия.
5-8 правильных ответов: Эксперт
Ты отлично разбираешься в К-Рор! Ты можешь отличить треки BoA от Taeyeon, расскажешь о творческом пути BLACKPINK и даже возможно сможешь повторить хореографию Itzy, но до звания АРМИ нужно еще дорасти. Советуем освежить свои знания на специальном концерте самых ярких представителей жанра на сегодня. Смотри MTV Unplugged Presents: BTS 27 февраля в 19:45 на MTV Россия.
9-12 правильных ответов: АРМИ
Похоже, ты начал слушать К-Рор еще со времен Seo Taiji and Boys. Готовы поспорить, ты смог бы взять под контроль новых трейни и превратить их в айдолов всего за несколько лет. У нас для тебя отличные новости – 24 февраля по MTV Россия покажут эксклюзивный концерт MTV Unplugged Presents: BTS. Они исполнят свои лучшие песни и даже представят несколько неизданных треков. Подключайся 27 февраля в 19:45 на MTV Россия.