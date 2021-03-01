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Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»

Назван лучший драматический фильм по версии «Золотого глобуса»Кадр: фильм «Земля кочевников»

Лучшим драматическим фильмом по версии «Золотого глобуса» названа картина режиссера Хлои Чжао «Земля кочевников». Трансляцию 78-й церемонии вручения награды вел канал NBC.

В данной категории также были представлены «Манк» Девида Финчера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина, «Отец» Флориана Зеллера и лента Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды».

Отмечается, что победа «Земли кочевников» стала исторической для кинопремии: впервые главную награду за драматическую картину получило произведение женщины-режиссера. Чжао же стала второй в истории женщиной, лауреатом «Золотого глобуса» в категории «Лучший режиссер».

Ранее в понедельник, 1 марта стало известно, что фильм «Борат 2» режиссера Джейсона Уолинера получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая комедия/мюзикл». Британский актер Саша Барон Коэн, сыгравший в картине главную роль, также завоевал «Золотой глобус» за «Лучшую комедийную роль».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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