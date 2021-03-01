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Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос

Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны КастельяносФото: @annakast

Названа причина смерти бывшей участницы Little Big Анны Кастельянос. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник.

Вскрытие показало, что женщина скончалась из-за кардиомиопатии (хроническое изменение сердечной мышцы — прим. «Ленты.ру»). Известно, что артистка имела третью группу инвалидности. Ей было 39 лет.

В понедельник, 1 марта стало известно о смерти экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос. Последние полгода из-за проблем со здоровьем исполнительница не покидала квартиру. Певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала. Ее навещали волонтеры, один из которых и обнаружил Кастельянос умершей. Знакомые артистки рассказывали, что она не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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Названа причина смерти экс-участницы Little Big Анны Кастельянос

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