Названы даты предварительного голосования "Единой России" в онлайн-режиме
Партия "Единая Россия" проведет свои праймериз (предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму) в онлайн-режиме с 24 по 30 мая, рассказал секретарь генсовета Андрей Турчак.
30 мая, уточнил он, состоится оффлайн-голосование.
Благодаря предварительному голосованию, подчеркивает Турчак, удается выбрать кнадидатов, которые обладают доверием всех избирателей, а не только членов "Единой России".
"В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил [в предварительном голосовании] – тот и пойдет на выборы", – резюмировал он.
19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы нового созыва. Также гражданам предстоит избрать восемь губернаторов, составы 39 Заксобраний и депутатов 11 административных центров.