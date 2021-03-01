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Названы даты предварительного голосования "Единой России" в онлайн-режиме

Названы даты предварительного голосования "Единой России" в онлайн-режиме

Партия "Единая Россия" проведет свои праймериз (предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму) в онлайн-режиме с 24 по 30 мая, рассказал секретарь генсовета Андрей Турчак.

30 мая, уточнил он, состоится оффлайн-голосование.

Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой.

Благодаря предварительному голосованию, подчеркивает Турчак, удается выбрать кнадидатов, которые обладают доверием всех избирателей, а не только членов "Единой России".

"В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил [в предварительном голосовании] – тот и пойдет на выборы", – резюмировал он.

19 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы нового созыва. Также гражданам предстоит избрать восемь губернаторов, составы 39 Заксобраний и депутатов 11 административных центров.

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По материалам: uposters.ru
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