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Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов

Названы регионы с самой низкой долей просроченных кредитов
Наиболее низкая доля просроченной задолженности населения банкам по итогам прошлого года зафиксирована в Ненецком округе, Севастополе и ЯНАО, самые высокие показатели просроченной задолженности среди российских регионов – у Ингушетии и других республик Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Для оценки доли просроченной задолженности населения перед банками эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг, в котором наглядно показано, в каких регионах у банков самые дисциплинированные заемщики.


Динамика кредитования

Рынок кредитования населения в России в 2020 году показал хорошие темпы роста (+14 процентов), даже на фоне пандемии COVID-19. При этом эксперты признают, что относительно динамики 2019 и 2018 годов (+18 и +22 процента соответственно) произошло ощутимое замедление. В отличие от последних лет динамика потребительского кредитования не была стабильной, в отдельные месяцы весной и вовсе наблюдалось сокращение, чего не было уже много лет, отмечают эксперты.


Статистика показывает, что к стабильному росту рынок вернулся во второй половине прошедшего года из-за стабилизации экономики, снижения рыночных ставок и продолжения стимулирования кредитования (в первую очередь ипотеки). Также эксперты обратили внимание на то, что в конце года активизировалась секъюритизация розничных портфелей, что несколько замедляло "на бумаге" темпы прироста. С учетом этого эффекта номинальный прирост розничного кредитного портфеля российских банков мог быть на уровне примерно 16 процентов за год.

Экономика

По материалам: ria.ru
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