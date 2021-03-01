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Названы российские регионы с наименьшими просрочками по кредитам

Названы российские регионы с наименьшими просрочками по кредитамФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Среди российских регионов с наименьшей просрочкой по кредитам называют Ненецкий автономный округ, Севастополь и ЯНАО, передает РИА Новости. Наибольшая задолженность по займам зарегистрирована в Ингушетии и других республиках Северного Кавказа. В целом население заплатило российским банкам по процентам порядка 2,5 триллиона рублей за 2020 год.

При этом наибольший рост просрочки зафиксировали в Калининграде и Липецкой области. В Москве, Татарстане и Сахалинской области этот показатель просроченной задолженности сокращался. По словам аналитиков, жители наиболее развитых в экономическом плане регионов в большинстве могут позволить себе покупку дорогих товаров, но в условиях кризиса они стали экономить, а кредиты обслуживались за счет оставшихся средств.

Ранее в отчете Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщалось, что россияне стали хуже обслуживать банковские займы. Число должников с просроченными потребительскими кредитами за год взлетело на восемь процентов, достигнув 5,4 миллиона человек (рост в два раза по сравнению с 2019 годом).

В среднем на должника приходится 1,2 кредита. Рост безработицы и падение доходов на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, привели к тому, что в зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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