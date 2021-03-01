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Названы самые ожидаемые военные фильмы 2021 года

Названы самые ожидаемые военные фильмы 2021 года

Военные фильмы в основном базируются на реальных событиях и сочетают в себе элементы самых разнообразных жанров, поэтому, как правило, пользуются вниманием со стороны любителей кинематографа. Эксперты сетевого издания "Актуальные новости" назвали самые ожидаемые военные премьеры 2021 года.
 
В 2020 году был анонсирован российский фильм "Нюрнберг" по сценарию Александра Звягинцева — картина посвящена Нюрнбергскому процессу, на котором судили нацистских военных преступников. Фильм должен был появиться на больших экранах РФ еще в 2020 году, но премьеру перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
 
Одной из ключевых военных премьер 2021 года должна стать картина "Девятаев" — биографическая драма от кинематографистов Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. В основе фильма — судьба легендарного советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, сбежавшего из концентрационного лагеря. Судя по всему, нас ждет очень зрелищный и напряженный исторический боевик.
 
Еще один фильм о военной авиации — картина Литвяк, производством которой заняты Андрей Шальопа и Ким Дружинин. Лента расскажет о летчице Лидии Литвяк, которая до сих пор удерживает первенство в мировом рейтинге женщин-асов. Главную роль в многообещающей биографической драме сыграет актриса Полина Чернышова. Продолжая женскую тему, стоит отметить фильм "Зоя Космодемьянская", повествующий о подвиге, который знаком всем выросшим в СССР россиянам.
Шоу-бизнес

По материалам: planet-today.ru
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