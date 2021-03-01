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Не верится! BTS скрывали от АРМИ, что они говорят по-русски!

Не верится! BTS скрывали от АРМИ, что они говорят по-русски!

Кажется, даже если кто-нибудь когда-то захочет поспорить с тем, что у BTS самая потрясающая фанбаза, ему не удастся сделать это, ведь можно найти тысячи аргументов, чтобы доказать, насколько милы и добры АРМИ! На YouTube-канале «Saran_k» авторы собрали все моменты из видео с участием айдолов BTS, на которых красавчики пытаются говорить по-русски. И, несмотря на то, что у самого канала достаточно небольшое количество подписчиков (20,6 тысяч), просмотров забавный клип набрал предостаточно (1 918 220 на момент написания нашего материала).


Хотелось бы сказать, что музыканты могут составить хотя бы простенький диалог на русском, но мы не можем лгать вам! Пожалуй, единственное, что могли выговорить мальчики — это слово «здравствуйте». Но, согласитесь, приятно окунуться в теплые воспоминания и посмотреть кадры с московского фестиваля «Мост в Корею», на котором присутствовали все кумиры молодежи Bangtan Boys в полном составе. Разумеется, в конце шоу ребята порадовали своих слушателей и хором произнесли «спасибо».

Интересно, а на скольких языках могут произнести данные слова парни «Бантан»? Ведь они часто путешествуют по разным странам, где, наверняка, тоже учат несколько простых фраз для общения с фанатами.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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