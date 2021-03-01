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Обидевшаяся Седокова со скандалом покинула шоу Галкина после сюжета о ее многочисленных браках

Обидевшаяся Седокова со скандалом покинула шоу Галкина после сюжета о ее многочисленных браках

38-летняя Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу "Сегодня вечером". Популярную певицу возмутил сюжет о ее многочисленных браках и разводах.

Во взбесившем исполнительницу сюжете говорилось о ее браке с футболистом Валентином Белькевичем, который распался через некоторое время. Также рассказывалось о ее втором муже Максиме Чернявском, увезшем дочь в США после развода, и третьем супруге Артеме Комарове, с которым певица рассталась после родов. Анна Седокова осталась недовольна увиденным в ролике.

Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: "Она вышла замуж и сразу развелась". Мне кажется, что 4 года – это много. Да, кому-то повезло – он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло. И те моменты формирования Золушки – бедная семья, отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, — конечно, отразились на мне. Я не доверяю мужчинам, совершала ошибки. Но человек, который сделал этот сюжет, — он клеймит женщину и осуждает ее за то, что она пытается быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И быть, как говорила моя мама, никому не нужная разведенная женщина?

Ведущий программы "Сегодня вечером" Максим Галкин попытался оправдаться перед Анной Седоковой.

"Ты можешь заклеймить этого редактора. Не я делал этот сюжет. Но в нем говорится, что ты сексуальная, красотка, золотой состав "ВИА Гры". И тебе всё это не понравилось", - заявил супруг Аллы Пугачевой.

Как отмечает Cosmopolitan, Анна Седокова призналась, что ей неудобно перед мужем Янисом Тиммой - певица не думала, что на Первом канале ее заставят посмотреть негативный сюжет, пригласив в студию.

Меня завело, потому что я выслушала столько хейта. Это моя болевая точка. Меня ненавидят за то, что я всё время поднимаюсь. Это очень некрасивый сюжет. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала. Сейчас он с двумя детьми сидит в ресторане и ждет меня. Я безумно люблю своего мужа. И безумно благодарна ему за то, что он, несмотря на такие выпуски, видит меня, настоящую. Он ни разу не упрекнул меня за детей и фото в трусах

Несмотря на предложение Максима Галкина посмотреть интервью с матерью Яниса Тиммы, Анна Седокова встала из-за стола и покинула студию.

"Вы считаете правильным после этого сюжета показывать маму моего Яниса? Она самый светлый человек в этом мире. Я, пожалуй, пойду. Знаете, никогда не сдавайтесь, но это не означает, что вы должны что-то терпеть <...> Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком, в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы — выжившие. Это очень некрасивый сюжет!" - цитирует певицу "Стархит".

Как писал NEWSTES, ранее Седокова защитила дочь от хейтеров, показав свой голый зад.

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По материалам: uposters.ru
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