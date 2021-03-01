Обидевшаяся Седокова со скандалом покинула шоу Галкина после сюжета о ее многочисленных браках
38-летняя Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу "Сегодня вечером". Популярную певицу возмутил сюжет о ее многочисленных браках и разводах.
Во взбесившем исполнительницу сюжете говорилось о ее браке с футболистом Валентином Белькевичем, который распался через некоторое время. Также рассказывалось о ее втором муже Максиме Чернявском, увезшем дочь в США после развода, и третьем супруге Артеме Комарове, с которым певица рассталась после родов. Анна Седокова осталась недовольна увиденным в ролике.
Ведущий программы "Сегодня вечером" Максим Галкин попытался оправдаться перед Анной Седоковой.
"Ты можешь заклеймить этого редактора. Не я делал этот сюжет. Но в нем говорится, что ты сексуальная, красотка, золотой состав "ВИА Гры". И тебе всё это не понравилось", - заявил супруг Аллы Пугачевой.
Как отмечает Cosmopolitan, Анна Седокова призналась, что ей неудобно перед мужем Янисом Тиммой - певица не думала, что на Первом канале ее заставят посмотреть негативный сюжет, пригласив в студию.
Несмотря на предложение Максима Галкина посмотреть интервью с матерью Яниса Тиммы, Анна Седокова встала из-за стола и покинула студию.
"Вы считаете правильным после этого сюжета показывать маму моего Яниса? Она самый светлый человек в этом мире. Я, пожалуй, пойду. Знаете, никогда не сдавайтесь, но это не означает, что вы должны что-то терпеть <...> Есть женщины, которые остаются жить с плохим мужичком, в плохенькой квартирке и работой, а есть женщины сурвайверы — выжившие. Это очень некрасивый сюжет!" - цитирует певицу "Стархит".
Как писал NEWSTES, ранее Седокова защитила дочь от хейтеров, показав свой голый зад.