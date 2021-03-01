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Олимпиаду назвали шансом США на переговоры с Северной Кореей

Олимпиаду назвали шансом США на переговоры с Северной КореейФото: Issei Kato / Reuters

Олимпийские игры в Токио предоставят возможность для возобновления переговоров между США и Северной Кореей. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ину, его слова приводит Reuters.

Южнокорейский лидер также назвал предстоящую летнюю Олимпиаду шансом на диалог между двумя Кореями, а также между Сеулом и Токио. Он выразил надежду, что Игры позволят Японии и Южной Кореи восстановить свою экономику, которая сильно пострадала из-за пандемии коронавируса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена поменяет подход ко взаимодействию с Северной Кореей и займет более жесткую позицию. По словам Блинкена, американская сторона, в числе прочего, рассмотрит возможность новых санкций против КНДР, скоординированных с союзниками.

В конце марта 2020 года было принято решение перенести летнюю Олимпиаду на один год из-за пандемии коронавируса. По плану, теперь игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом больше 80 процентов японцев хотят вновь перенести или вовсе отменить Олимпиаду. СМИ неоднократно сообщали о планах японского правительства отменить или повторно перенести мероприятие, однако на официальном уровне такие намерения ни разу не подтверждались.

В мире

По материалам: lenta.ru
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