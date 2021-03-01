Оля Рапунцель ответила на вопросы про детский сад для Василисы
Сегодня, 11:51 Вадим Карасев
Хейтеры продолжают преследовать семью Дмитренко, а те, в свою очередь, стараются не унывать. Борьба с таинственной атаманшей банды негативщиков пока ни к чему не привела. Хоть Оля и уверяла, что знает, кто она, обратилась в полицию за помощью, пока она не хвастается результатами. А хейтеры продолжают чувствовать себя свободно и портить Рапунцелям жизнь.Недавний отдых семейства Рапунцелей в спа-отеле прошел под стандартное возмущение хейтеров. Правда, в этот раз они проявили максимум активности и так забросали страницу заведения комментариями, что, по слухам, администрации пришлось заводить новую, так как поток хейта не прекращался и даже нарастал, пишет newstes.ru.
В перерывах между критикой заведения хейтеры возмущались тем, что старшая дочь Дмитренко до сих пор не ходит в детский сад. По словам Оли, у Василисы есть важная причина не ходить в сад - он просто не открылся. Под домом у них недавно построили новый садик, но он до сих пор официально не работает, поэтому они находятся в режиме ожидания.
Так как Оля и Дима сами считают, что дочери необходимо общение со сверстниками, Рапунцель даже ходила к директору, чтобы выяснить, когда же заведение откроется. Однако Оля опрометчиво показала, как выглядит детский садик, и хотя она не уточнила, где именно он находится, хейтеры уже принялись за активные поиски.
«Не будет Вася в садик ходить, а если Рапка не угомонится, то и в школу», «Жуть. Даже жалко их», «Детей жалко, нелегко им придется», - считают пользователи.
Вася снова останется без общения со сверстниками. Рапунцель уже жаловалась, что их попытки водить дочурку на развивашки не увенчались успехом, так как хейтеры завалили сайт группы критикой и оскорблениями, а родители других детей потребовали избавиться от Василисы, чтобы им не приходилось пересекаться с ее родителями.
По материалам: life-dom2.su