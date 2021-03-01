Оля Рапунцель ответила на вопросы про детский сад для Василисы

Вадим Карасев

Хейтеры продолжают преследовать семью Дмитренко, а те, в свою очередь, стараются не унывать. Борьба с таинственной атаманшей банды негативщиков пока ни к чему не привела. Хоть Оля и уверяла, что знает, кто она, обратилась в полицию за помощью, пока она не хвастается результатами. А хейтеры продолжают чувствовать себя свободно и портить Рапунцелям жизнь.

«Не будет Вася в садик ходить, а если Рапка не угомонится, то и в школу», «Жуть. Даже жалко их», «Детей жалко, нелегко им придется», - считают пользователи.

Недавний отдых семейства Рапунцелей в спа-отеле прошел под стандартное возмущение хейтеров. Правда, в этот раз они проявили максимум активности и так забросали страницу заведения комментариями, что, по слухам, администрации пришлось заводить новую, так как поток хейта не прекращался и даже нарастал, пишет newstes.ru.В перерывах между критикой заведения хейтеры возмущались тем, что старшая дочь Дмитренко до сих пор не ходит в детский сад. По словам Оли, у Василисы есть важная причина не ходить в сад - он просто не открылся. Под домом у них недавно построили новый садик, но он до сих пор официально не работает, поэтому они находятся в режиме ожидания.Так как Оля и Дима сами считают, что дочери необходимо общение со сверстниками, Рапунцель даже ходила к директору, чтобы выяснить, когда же заведение откроется. Однако Оля опрометчиво показала, как выглядит детский садик, и хотя она не уточнила, где именно он находится, хейтеры уже принялись за активные поиски.Вася снова останется без общения со сверстниками. Рапунцель уже жаловалась, что их попытки водить дочурку на развивашки не увенчались успехом, так как хейтеры завалили сайт группы критикой и оскорблениями, а родители других детей потребовали избавиться от Василисы, чтобы им не приходилось пересекаться с ее родителями.