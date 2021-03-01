Определено место России по уровню цифровизации

Вадим Карасев

Фото: ТАСС

Международная страховая компания Euler Hermes опубликовала обновленный рейтинг стран по уровню цифровизации и определила, какое место в нем занимает Россия. Копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

115 стран мира оценивались по пяти параметрам: регуляторная среда для бизнеса, экосистема знаний, качество подключения, инфраструктура и размер рынка. Первые три места заняли США, Германия и Дания.

Аналитики особо отметили Китай, который за три предшествующих пандемии коронавируса года сумел подняться с 17 на 4 место в рейтинге, но КНР все еще необходимо повышать цифровые навыки своего многочисленного населения. Россия по состоянию на 2020 год находилась в рейтинге на 38 месте из 115, между Таиландом и Кипром. В прошлом рейтинге страна занимала 37 место.

Эксперты установили, что страны с благоприятными условиями для цифровизации оказались более устойчивыми к экономическому шоку, вызванному пандемией COVID-19. «Можно предположить, что цифровизация играет роль амортизатора экономического шока. В экономическом смысле это можно интерпретировать следующим образом: те страны, условия в которых в большей степени способствовали цифровизации компаний, вероятно, смогли отреагировать на кризис путем наращивания комплексной цифровизации», — говорится в исследовании.

Кроме того, для ускорения цифровизации появился новый стимул: компании, сообщавшие о более активном внедрении цифровых технологий, оказались более устойчивыми и лучше подготовленными к вызовам, возникшим в условиях кризиса.