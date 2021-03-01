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Отказ Ирана от встречи по ядерной сделке разочаровал Белый дом

Отказ Ирана от встречи по ядерной сделке разочаровал Белый домФото: ERIN SCOTT / Reuters

Белый дом разочарован отказом Ирана от неформальной встречи по ядерной сделке. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома.

Несмотря на отказ, США готовы возобновить «конструктивную дипломатию для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств [по сделке]», заявил собеседник агентства. «Мы проконсультируемся с нашими партнерами по P5+1 по поводу наилучшего пути вперед», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Иран отклонил предложение Евросоюза организовать прямые переговоры по ядерной сделке с США. По словам западных дипломатов, сначала Иран хочет получить гарантии, что США снимет часть санкций после встречи.

Договор СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

В мире

По материалам: lenta.ru
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