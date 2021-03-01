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Открытие денежного канала: две мощные весенние практики богатства

Открытие денежного канала: две мощные весенние практики богатства

Весна — время пробуждение энергетики. Не только природа, но и мы с вами обретаем силы, которые были скрыты в течение зимы и осени. Эксперты рассказали, как направить эти силы в верное русло, чтобы открыть денежный поток.


Финансовые потоки непостоянны и зависят от множества факторов. Весна — время раскрытия этих потоков, ведь в это время расцветает природа, даря нам уверенность в себе и возможности для самореализации.

Весенняя мантра богатства

Это довольно простая практика, которая требует от вас лишь пары минут в день. Выберите любой двухнедельный период весной, чтобы каждый день читать описанную ниже мантру. Для того, чтобы ее сила была более мощной, необходимо окружать себя растениями или цветами. Очень хорошо, если у вас дома растут цветы. Читайте мантру там, где они стоят. Если нет цветов, можете скачать картинку с цветами в интернете, распечатать ее или держать перед собой телефон с этой картинкой.

Мантра звучит так: «МужЭ бахУт, пайсЭ чахьИе. МаАн весАн ушЕн мужЭ дэ дэнГе исАке лаЯ кхун». Это сильные слова, которые нужно читать при свете солнца и в хорошем расположении духа. Можно проводить перед чтением мантры медитации. Если после чтения вы чувствуете радость и душевный подъем, значит, вы все делаете верно.

Весенняя практика очищения дома


Неважно, первая это будет уборка этой весной или нет — никогда не поздно провести специальную энергетическую чистку для открытия денежного канала. Чем раньше весной вы это сделаете, тем лучше.

Итак, для начала наведите порядок в спальне или там, где вы спите. Положите все по своим местам, выбросьте мусор, заправьте кровать. После этого произнесите: «Где я сплю, там нет места негативу. Уходят прочь пусть все печали, чтобы больше их мы не встречали».

Далее убираемся у входной двери и в коридоре. Нужно помыть полы, обувь, убрать все лишнее, чтобы финансовые потоки циркулировали свободно, входя в дом и выходя из него. После того, как вы закончите с этой уборкой, откройте входную дверь и произнесите: «Дверь открыта, весна у порога. Новых денег жду прихода».

Теперь необходимо собрать все старые вещи, которые можно подарить, положив их где-то не на виду, если вы пока не знаете, кому их отдать. Все сломанное, разбитое, не работающее нужно сложить в мусорные пакеты, а потом выбросить без толики сожаления. После этого нужно произнести: «В чистоте и в порядке, в любви и в достатке. Деньги ко мне, а бедность прочь. Весну прошу себе помочь».

Теперь настало время убраться в остальных комнатах квартиры или дома. После того, как вы закончите мыть посуду, пылесосить полы и наводить порядок, скажите: «Да будет так». После этого нужны финальные штрихи. Стоит поставить цветы на кухне. Больше всего богатство привлекают красные цветы. Также полезно зажечь ароматические палочки с запахом цитрусовых. Где-нибудь на виду можно положить пару-тройку монет. Также эксперты советуют на стене перед входной дверью повесить красную ленточку — это уже совет из фэн-шуй. После этого в вашем жилище будут лучше циркулировать финансовые потоки. К вам будут чаще приходить полезные идеи и денежная удача.

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По материалам: dailyhoro.ru
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