Отрицавшего холокост профессора уличили в реабилитации нацизма

Вадим Карасев

Фото: страница Владимира Матвеева на Facebook

Профессора Владимира Матвеева, который заявил, что холокоста в том объеме, о котором говорят историки, на самом деле не могло быть, уличили в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области, передает ТАСС в понедельник, 1 марта.

«Гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала, и наказания главных военных преступников европейских стран "оси". Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании», — сообщила агентству представитель ведомства.

Ранее Матвеева уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Свое скандальное заявление он сделал в конце января на вебинаре для учителей. На одном из слайдов презентации профессора была надпись: «Геноцид евреев в период 1938-1945 годов был. Холокоста не было».

Матвеев также преподавал в московском вузе РАНХиГС, однако был уволен приказом от 29 января. 30 января стало известно, что он попал в реанимацию. 3 февраля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко извинился перед еврейской общиной.

Холокост — процесс уничтожения евреев нацистской Германией, в ходе которого были убиты до шести миллионов человек. Отрицание холокоста является преступлением во многих странах, в том числе в России.