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Панин раскритиковал россиян из-за реакции на голое фото

Панин раскритиковал россиян из-за реакции на голое фотоАлексей ПанинФото: @actor_ap

Актер Алексей Панин раскритиковал россиян из-за реакции на голое фото. Он возмутился в комментариях под своей публикацией в Instagram.

Ранее российский артист выложил фотографию, сделанную на нудистском пляже в Испании. Для снимка 43-летний актер попозировал сидя обнаженным на скале, подняв руки к небу. В подписи к фото он призвал подписчиков радоваться жизни «здесь и сейчас». Однако позже на него обрушилась критика комментаторов.

Многие фанаты Панина посчитали выложенное фото чересчур откровенным. Отдельные комментаторы решили отправить жалобу администрации соцсети с просьбой заблокировать аккаунт артиста. Он отверг претензии подписчиков и заявил, что со снимком «все в порядке». По словам актера, подобная подача «слишком свободна для россиянских мозгов». Он подчеркнул, что именно поэтому он и уехал из России — в этой стране, по его мнению, невозможно реализовывать свои фантазии.

Ранее Алексей Панин называл Россию «обреченной страной». «В России нам вбивали в голову, что секс — это постыдно. Да нет! Мы извращенцы, нам это нравится», — ответил артист в одном из последних интервью на критику того, что он делает свою интимную жизнь публичной.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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