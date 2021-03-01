Партию "Слуга народа" лишили госфинансирования

Влада Некрасова

Пропрезидентская украинская партия "Слуга народа" выясняет основания, на которых ее лишили государственного финансирования и проводит анализ замечаний со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.

Ранее в понедельник НАПК сообщил, что в отчетах "Слуги народа" нашли признаки уголовных преступлений по статьям "нарушение порядка финансирования избирательной кампании", "служебная подделка официальных документов", "присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением". В связи с этими нарушениями госфинансирование партии "Слуга народа" было остановлено.

"Сейчас мы выясняем основания приостановления государственного финансирования партии и анализируем замечания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Уверены, что после проведения тщательного анализа, предоставления необходимых объяснений и устранения возможных нарушений в отчете, финансирование будет возобновлено", - цитирует Корниенко пресс-служба партии в понедельник.

Украины весной 2019 года, Владимир Зеленский первым делом распустил Верховную раду. Двумя месяцами позже в стране прошли внеочередные парламентские выборы, на которых также с рекордным результатом победила партия "Слуга народа". Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Уже в феврале 2020 года социологическая служба центра Разумкова публиковала результаты опросов, согласно которым почти 50% жителей Украины негативно оценили деятельность фракции "Слуга народа" и только 34% отнеслись к ней положительно.