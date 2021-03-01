Павлу Бабичу приходится отбиваться от поклонников телестройки

Вадим Карасев

Не удается Павлу Бабичу найти общий язык с подписчиками. На нем участие в телестройке отразилось, скорее, негативно, чем позитивно. Если раньше среди его фолловеров была сплошь спортивная аудитория, интересующаяся его успехами возле тренажеров, то сейчас требуют показывать отношения, лучше относиться к избраннице и критикуют за неправильные марафоны.

«Ну хоть немножко личного можно) Не хватает информации», «Очень хотим убедиться, что у вас все хорошо. Не скрывайте от нас ничего», - просят пользователи.

Закрытие телепроекта, как и участие в нем, не принесло Павлу Бабичу того результата, который он ожидал. Молодому человеку хотелось привлечь аудиторию, и это действительно получилось. Но аудитория привлеклась не та, которая ему нужна. Новые подписчики, заинтересовавшиеся его аккаунтом, хотят знать, как развиваются отношения Павла Бабича и Кати Скалон, пишет newstes.ru.Фолловеров интересует, как развивается роман влюбленных, а Паше хотелось бы, чтобы они расспрашивали про марафон, который он снова объявляет и начинает набор желающих. Только пользователи недовольны его марафонами, никаких выводов после их замечаний он не сделал, многим не нравится, как он общается.Паша пошел на отчаянные меры и предложил победителю приз - айфон, но количество желающих все равно практически не увеличивается. Зато поклонницы Кати Скалон осаждают его и требуют изменить отношение к избраннице. Девушки считают, что Паше не хватает заботливости и нежности, и если он продолжит быть таким категоричным, рискует потерять избранницу.Не нравится Паше то, что поклонников телестройки больше, чем любителей спорта и здорового образа жизни. Он уже не первый раз предлагает всем недовольным отписаться от него и не надоедать вопросами. Предупреждал же, что личного контента будет немного, упор на спорт и тренировки. А ему пишут, что его занятия никому не интересны. Несправедливо?