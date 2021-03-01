Первый день недели, месяца и весны: как начать новую жизнь с понедельника 1 марта 2021 года

Вадим Карасев

1 марта — это не просто день начала весны. Это также первый день недели и месяца. Нумерологи и эксперты в области биоэнергетики называют этот день очень удачным. Они рассказали, почему он так важен.

Далеко не каждый первый день месяца или недели такой благоприятный и важный, как этот. Сделать любой понедельник лучше вам помогут аффирмации на удачное начало недели. В этот раз вам не нужно будет делать ничего — лишь иметь цель и желание идти к ней, во что бы то ни стало.

Мощная сила Единицы в нумерологии

Понедельник — это день, когда миром правит число 1. В этот день недели происходит перестройка энергетики. Понедельник — время обновления, мощной созидательной силы Единицы. Когда понедельник совпадает с первым числом месяца, это очень хороший знак. Дело в том, что влияние Единицы становится еще более сильным, практически абсолютным.

Чтобы понять, что происходит в такие дни, нужно обратиться за помощью к нумерологии. Единица — число с очень мощной созидательной энергией. Оно помогает в новых начинаниях, дает уверенность в себе, помогает находить общий язык с окружающими и общаться с людьми на позитивной ноте.

Эксперты отмечают, что 1 марта, в понедельник, многим повезет найти вторую половинку. Это идеальный день для романтики, свиданий, флирта. Также можно заниматься совместной работой. Всем, кто трудится в большом коллективе, тоже улыбнется удача.

Желательно избегать уединения, потому что таким людям Единица дарит меньше шансов на победу. Позитивная энергетика концентрируется вокруг тех, кто не боится открывать свое сердце и душу для окружающих. Нужно стремиться к доброте, отзывчивости и взаимному уважению. Это поможет вам стать успешнее.

Первый день весны

Ко сему вышесказанному стоит добавить тот факт, что это будет также первый день весны. Число 1 во всех своих аспектах полностью подходит под звание самого «весеннего» числа из всех. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это очень удачное совпадение, которое позитивно отразится не только на 1 марта, но и в целом на всей весне.

Данный день будет обладать мощным импульсом, который даст вам возможность выбрать верный вектор развития на дальнейшие недели, дни и месяцы. Это не просто удачное совпадение, а самый настоящий подарок от Вселенной.

1 марта многие эксперты советуют с повышенной ответственностью подходить к любым своим делам. Ни в коем случае не стоит оставаться надолго в одиночестве и проводить этот день вяло и лениво. В первый день весны 2021 года у многих людей будет возможность начать жизнь с нуля, избрать новый путь. Важно быть уверенными в том, что вам нужны эти изменения.