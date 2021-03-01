Певица Валерия: «Полное ощущение, что я сама родила внучку»

Лидия Мартынова

Валерия наслаждается счастливыми моментами с внучкой Селин, которая родилась 1 января. 52-летняя звезда говорит, что рада быть бабушкой и собирается во всем помогать молодым.

«У нас радость в семье — малышка! У меня полное ощущение, что я ее родила. Я так участвовала в этом процессе и так сопереживала. Да еще и все происходило в новогоднюю ночь — особое ощущение», — призналась Валерия в эфире программы «Однажды» на канале НТВ.

Она старается совмещать работу, съемки в шоу «Маска» с заботой о семье. Сын Арсений с женой не так часто обращаются к звездной бабушке, больше пользуются помощью родителей Лианы. Оказалось, что молодожены живут рядом с ними.

«Это правильно — в любой момент рядом, будет кому подсказать! Они сами многодетные, там тоже есть маленькие дети. Для нас всех Селин стала такой точкой притяжения — каждую свободную минуту мчим туда», — говорит исполнительница хита «Часики».

В данный момент певица и ее дети обсуждают возможное строительство большого загородного дома, где могла бы собираться вся семья. «Вот думаем, как нам объединиться всем, может быть, съехаться? Какую-то дачку, чтобы на выходные приезжать и отдыхать», — сказала звезда.

Корреспонденты программы «Однажды» спросили у артистки, не боится ли она стать еще раз бабушкой, ведь старшие сыновья пока не обзавелись полноценной семьей. Но Валерия будет только рада, если у них родятся наследники. «Мне не привыкать быть многодетной матерью, стану и многодетной бабушкой. Чем больше детей в семье — тем лучше», — резюмировала звезда.