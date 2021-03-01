Платежная система "Мир" запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки

Вадим Карасев

Национальная платежная система "Мир" с 27 апреля 2021 года запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Данная мера направлена на минимизацию рисков осуществления сомнительных денежных переводов, пишет РБК со ссылкой на технологический бюллетень, разосланный банкам.

"Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт "Мир" — одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов", — сказал представитель Национальной системы платежных карт (НСПК).

ВТБ и "Газпромбанк" уже получили соответствующий документ и приняли меры по ограничению таких операций. Сотрудник "Промсвязьбанка" сообщил, что в части трансграничных операций по пополнению заграничных кошельков никаких серьезных работ по перенастройке систем организациям проводить не потребуется — НСПК будет сама отклонять эти операции по картам "Мир".

Ранее NEWSTES писал, что российским банкам разрешат добавлять карты "Мир" к Apple Pay.

